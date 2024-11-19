Kayseri'de turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA
Kayseri'de turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 542 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.K. ile A.A. yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 542,40 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet kartuş ele geçirildi.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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