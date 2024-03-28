Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 36 gözaltı

Kaynak: İHA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 36 gözaltı
Kayseri’de narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 36 şahıs gözaltına alındı.

Yapılan operasyona dair edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak aralarında zehir satan ve ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Torbacılara yönelik yapılan operasyonlarda 12 kişiye ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek’ suçlarından, 24 kişiye de ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından olmak üzere toplamda 36 şahsa yasal işlem yapıldı.

Bununla beraber ekiplerin yaptığı operasyonlarda; farklı miktarlarda ve çeşitlerde 75,95 gram uyuşturucu, 60 adet hap, 4 tabanca, 6 fişek ve 2 hassas terazi ekipler tarafından ele geçirildi.

36 şahıstan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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