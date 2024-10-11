Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: DHA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik bir dizi çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen çok sayıda adreslere operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.B. (29), M.A.Y. (25), R.K. (25), S.Y. (32), O.Ö. (44), S.İ. (26), M.K. (30) ve A.H.A. (27) yakalandı. Yapılan aramalarda 10,86 gram uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet fişek bulundu. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere , polis merkezine götürüldü.

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