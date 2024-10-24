Kayseri'de uyuşturucuyu sakladıkları yer şok etti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de uyuşturucuyu sakladıkları yer şok etti!

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, ayakkabı içerisine gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak bir çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmalar sonucunda, yabancı uyruklu F.M.'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Kayseri'ye getirdiği ve Gülük Mahallesi'nde bir otelde konakladığı tespit edildi.

F.M.'nin konakladığı otel odasında ve üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının içerisine gizlenmiş 1 kilo 5 gram uyuşturucu madde bulundu.

Ayrıca, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Yenişehir Mahallesi'nde M.G.'nin evinde yapılan aramada 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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