Kayseri’de yargı ve iş dünyası reform için buluştu

Kaynak: Haber Merkezi
Kayseri’de yargı ve iş dünyası reform için buluştu

Kayseri’de “Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu” hukuk ile ekonomiyi buluşturdu. Adalet Bakanı Tunç, hukuk güvenliğinin ekonomik istikrara etkisini vurguladı.

Sempozyuma, Aksaray Barosu’nu temsilen Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt DÜZGÜN katıldı. Aksaray’dan ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Osman KÖSE, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan OFLAZ ve İdare Mahkemesi Başkanı Yakup CAMGÖZ de programa iştirak ederek şehri yüksek düzeyde temsil etti.

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Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Adalet Bakanı Sayın Yılmaz TUNÇ, Türkiye’de hukuk güvenliğinin güçlendirilmesinin ekonomik istikrar ve yatırım ortamı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan ÖZTATAR ve TOBB ile Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU da sempozyumda görüşlerini paylaştı.

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Sempozyumun ana gündem başlıklarını; yargının iş dünyasına etkisi, hukuk güvenliğinin yatırım ortamındaki rolü ve arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması oluşturdu. Katılımcılar, güçlü bir hukuk sisteminin sadece adaletin değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın da temelini oluşturduğunu vurguladı.

Aksaray Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt DÜZGÜN, sempozyumun ardından yaptığı değerlendirmede, "Hukuk sistemimizin istikrarı, ekonomik kalkınmamızın da güvencesidir. Bugünkü buluşma, yargı ve iş dünyasının ortak bir vizyonda buluşmasının somut bir örneğidir" dedi.

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Kayseri’de gerçekleştirilen bu önemli buluşma, hukuk ile ekonomi dünyasının daha yakın bir iş birliği içinde çalışmasının yolunu açarken, geleceğe yönelik reform ve uygulamalar için de zemin hazırladı.

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