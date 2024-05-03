Kayseri'de yolda yürüyen kadını eşek ısırdı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen olayda, Başıboş bir eşek, yoldan geçen Esme D.'yi ısırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaralı kadını, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

EŞEK KORUMA ALTINA ALINDI

Esme D., isimli kadın yapılan tedavi sonrası taburcu edildi. Olay sonrası eşek, çevredekiler tarafından ağaca bağlandı. Eşeğin ağaca bağlı halinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bünyan Belediyesi ve Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ekipleri zabıta ekipleriyle birlikte eşeği koruma altına aldı.