Kayseri'den Kastamonu pastırmasına ambargo!

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 110. Genel İdare Kurulu toplantısı Kayseri'de 3-4 Ekim'de gerçekleşti.

Kastamonu Açıksöz'den Abdulillah Altun'un haberine göre, toplantıda ikram edilmek üzere Kastamonu'dan yöresel lezzet olarak helva ve pastırma getirildi.

PASTIRMA İKRAM EDİLMEDİ

Kayseri'deki heyet helvayı toplantıda katılımcılara dağıtırken pastırmanın ikram edilmediği görüldü.

Pastırmanın dağıtılmaması "kıskançlık" olarak değerlendirilirken Kastamonu MÜSİAD heyeti "Biz olsak Kayseri pastırmasını Kastamonu’da tereddütsüz dağıtır ikram ederdik" ifadelerini kullandı.

Kayseri pastırması meşhur kent olarak biliniyor.

"YAPTIĞIMIZ AÇIKLAMA YANKI UYANDIRMIŞTI"

Kastamonu Şube Başkanı Sadık Kışlı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Ticaretiyle ünlü Kayseri’de gerçekleştirilen 110. Genel İdare Kurulu toplantısına Kastamonu heyeti olarak katıldık. Güzel verimli geçen toplantıda birçok güzel kazanımlar elde ettik. TRADEF Fuarı sırasında basın mensuplarının sorusu üzerine Kastamonu pastırmasıyla ilgili yaptığımız açıklama ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Birçok şube başkanımız, Kayseri toplantısına gelirken pastırma getirin, karşılaştıralım diye esprili şekilde taleplerde bulundu. Biz de bu çerçevede Kayseri’ye Kastamonu pastırması ve çekme helvası götürdük ve Kayseri heyetine teslim ettik.

Ancak çekme helva dağıtılırken, pastırmanın dağıtımı yapılamadı. Eğer onlar bize getirselerdi, biz tereddütsüz dağıtır ikram ederdik. Bu durum, Kayseri heyetinin Kastamonu pastırmasının lezzetini fark ettiğini ve bu nedenle dağıtımdan imtina ettiklerini gösteriyor. Toplantıya farklı illerden katılan iş insanlarından aldığımız geri bildirimlerde, Kastamonu pastırmasının tadının benzersiz olduğu ifade edildi. Hatta bazı katılımcılar, ‘Biz pastırma sevmezdik ama Kastamonu pastırmasını tattıktan sonra fikrimiz değişti’ şeklinde görüş bildirdiler.

Bu vesileyle bir kez daha gördük ki Kastamonu pastırması artık kendini kanıtlamıştır. Üreticilerimize düşen görev, kaliteden ödün vermeden üretimi artırmak, bu alanda istihdam sağlamak ve ürünlerimizi ülke geneline, hatta yurt dışına ulaştırarak il ekonomimize katkı sunmaktır. İlimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Ancak eksikliğini hissettiğimiz en önemli unsur, birlik ve beraberliktir. Bu dayanışmanın güzel bir örneğini Kayseri’de gözlemledik ve takdir ettik.

ERDOĞAN DA KASTAMONU PASTIRMASI DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık 2019'da partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, Kayserili olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu daha iyi" demişti.