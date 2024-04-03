Kayserispor: 0 Kasımpaşa: 2

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Kayserispor: 0 Kasımpaşa: 2
Kasımpaşa; Kayseri deplasmanında 2-0 kazanıp, Avrupa hedefine doğru dev bir adım attı.

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor ile Avrupa hedefi kovalayan Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 kazandı.

Konuk ekibin golleri 22. dakikada Nuno Da Costa ve 56. dakikada Haris Hajradinovic kaydetti.

Kayserispor'da Kartal Yılmaz, 29 ve 38. dakikalarda çift sarı kart görüp atıldı.

Kasımpaşa puanını 46'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kayserispor 36 puanda kaldı.

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