Bugün imza atacaktı. Kayserispor'dan flaş Çağdaş Atan kararı

Kayserispor Kulübü iki gün önce teknik direktör Çağdaş Atan'la 3 yıllığına anlaştıklarını duyurmuştu. Açıklamaya göre bugün basın önünde sözleşme imzalanacaktı.
Ancak Karagümrük karşısında alınan farklı yenilginin ardından yeni bir karar alındı.
Açıklamada imza töreninin ertelendiği duyuruldu. Buna göre imza töreninin önümüzdeki hafta Kayseri'de oynanacak Sivasspor maçı öncesinde yapılacağı bildirildi.
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