Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında çıkış araya iki takım Çaykur Rizespor ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona ererken İlhan Palut'un devre bitmeden 31'inci dakikada 3 oyuncu değişikliği yapması dikkat çekti.

Kayserispor 57'inci dakikada Slovak orta saha oyuncusu Laszlo Benes'in golüyle öne geçtiği mücadeleyi son düdüğe kadar skor üstünlüğünü koruyarak 1-0 kazandı ve puanını 9'a yükseltti.

Üst üste sahasında oynadığı iki lig maçını da kaybeden Çaykur Rizespor toplamda evinde oynadığı 6 maçın 4'ünü kaybederek hayal kırıklığı yarattı. Karadeniz ekibi bu sonuçla 14 puanda kaldı.