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Çağdaş Atan: Canımızı acıtan mağlubiyet

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ankaragücü'ne yenildikleri maçtan sonra konuştu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 20:28
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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Ankaragücü açıklaması

Çağdaş Atan: Canımızı acıtan mağlubiyet
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Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ankaragücü'ne yenildikleri maçtan sonra ikinci golü yedikleri 63. dakikaya kadar oyunun kendilerinin kontrolünde olduğunu ve savunmada da iyi durduklarını söyledi.

İkinci golü yedikten sonra iyi reaksiyon veremediklerini belirten Atan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Canımızı acıtan bir mağlubiyet oldu. Eksik oyuncularımızın yokluğunu hissettik. En azından bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir puanın bize iyi gelebileceğini düşünüyorduk. Cuma günü Sivasspor ile çok önemli, final gibi bir karşılaşmamız var. Sivas maçı ayağa kalkmak için çok önemli. İnşallah seyircimizle kenetlenip o maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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