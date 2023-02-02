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Emre Belözoğlu: Sorumluluk almamız gerekiyor

Kayserispor yenilgisinin ardından Emre Belözoğlu, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 21:54
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Kayserispor yenilgisi sonrası Emre Belözoğlu konuştu

Emre Belözoğlu: Sorumluluk almamız gerekiyor
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımın Kayserispor karşısında kötü bir performans sergilediğini söyledi.

Bu maçtan ders çıkarıp yollarına devam edeceklerini belirten Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz günden beri takımımızın en kötü oyununa beraber şahit olduk.

Bizlerin de bu anlamda sorumluk alması gerekiyor. Biz de belki kulübede takıma eşlerde performans göstermiş olabiliriz.

Üzgünüm Kayserispor'u enerjisinden, oynama isteğinden ve üç puandan dolayı tebrik ediyorum.

Bizim adımıza çok ama çok gerçekten geldiğimizden günden beri bence en kötü futbolumuzu oynadık. Ders çıkartıp yolumuza devam etmek için bundan sonra çalışmalarımıza iki gün sonra hemen başlayacağız.

Bir bay haftamız var. Ondan sonrasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız."

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