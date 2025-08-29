Kayserispor’da Bilal Bayazıt sessizliğini bozdu: “Asla art niyetim yok”

Kayserispor’un kalecisi Bilal Bayazıt, Galatasaray maçı sonrası yaşanan yanlış anlaşılmaların geride kaldığına yönelik yaptığı açıklamada birlik mesajı verdi.

“YANLIŞ ANLAŞILMALAR GİDERİLDİ”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bilal Bayazıt, yanlış anlaşılmaların sona erdiğini vurgulayarak, “Çocukluğumdan beri taraftarı olduğum ve şanlı formasını terlettiğim memleketimin takımı olan sevgili Kayserispor ailem; dün olduğu gibi bugün ve yarın da takımımız için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ASLA ART NİYETİM OLAMAZ”

Taraftarlara karşı hiçbir art niyeti olmadığını belirten genç kaleci, “Yanlış anlaşılmaların giderildiğini, asla taraftarlarımıza karşı bir art niyetim olamayacağını vurgulayarak; Kayserispor olarak omuz omuza, hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Gün birlik günü” sözleriyle camiaya mesaj verdi.