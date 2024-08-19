Kayserispor'da genel kurul tarihi açıklandı

Kaynak: AA
Kayserispor'da genel kurul tarihi açıklandı

Başkan Ali Çamlı'nın istifa kararı almasının ardından Kayserispor’un Olağanüstü Genel Kurulu 8 Eylül’de yapılacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, seçimli olağanüstü genel kurul toplantısını 8 Eylül’de gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kayserispor Kulübü Derneği’nin seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 8 Eylül Pazar günü saat 11.00’de Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonu’nda yapılacaktır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 15 Eylül’de aynı yer ve saatte yapılacaktır. Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Net Global Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Bellona Kayserispor’un başkanı Ali Çamlı, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada genel kurul kararı aldıklarını belirtmişti.

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