Kayserispor'dan Beşiktaş'a bir tepki daha

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Beşiktaş'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'dan Beşiktaş'a bir tepki daha

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi nedeniyle Beşiktaş'a bir kez daha tepki gösterdi.

Onur Bulut ile ilgili hukuk mücadelelerinin süreceğini belirten Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Onur'u haksız bir yöntemle transfer ettiler. Hukuk içinde haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi kabul etmediğimiz ve haksız bulduğumuz bir durum.

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu aleyhimize karar verdi. Bunu Tahkim Kurulu'na taşıdık.

Bu konunun lehimize sonuçlanacağına eminiz. Türkiye'de hukuk varsa ve bu kitaplara yazıldıysa, bu olayın Kayserispor lehine sonuçlanması gerekiyor. UÇK, bu konuda Beşiktaş'ın lehine bakmış olabilir ama bu bizi yıldırmıyor. Haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Tahkim sürecinin lehimize sonuçlanacağını tahmin ediyoruz.

Ancak Tahkim Kurulu da kesin sonuç vermiyor. Bunun bir üst mahkeme yolu var. Bu iş biraz uzayacak. Keşke Beşiktaş böyle bir yolu seçmeseydi. Kayserispor gibi bir camia ile daha uzlaşmacı olunsaydı ama yapacak böyle bir şey yok. Bu yol tercih edildi."

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