1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor Çebi'ye ateş püskürdü: Orta seviyeden düşük zekası bulunan insanlar

Kayserispor Çebi'ye ateş püskürdü: Orta seviyeden düşük zekası bulunan insanlar

Kayserispor Kulübü, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle ilgili sert ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 04:29
Takip Et

Kayserispor'dan flaş açıklama

Kayserispor Çebi'ye ateş püskürdü: Orta seviyeden düşük zekası bulunan insanlar
+
Aa
-

Kayserispor Kulübü, Onur Bulut transferi nedeniyle açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sert ifadelerle cevap verdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Onur Bulut transferi hakkında yapmış olduğu son beyanatları üzerine açıklama yapma ve kamuoyunu aydınlatma mecburiyeti doğmuştur. 

Bir kere daha ve son kez ifade etmek isteriz ki Onur Bulut'un, Kulübümüzle olan mevcut sözleşmesini, 3 futbol sezonunu daha uzatan, dönem harici sözleşmenin imzalanması, futbolcunun, futbolcunun temsilcilerinin ve aile bireylerinin bulunduğu bir ortamda ve futbolcunun avukatının sürece dahil olduğu bir şekilde cereyan etmiştir. 

Aynı süreçte, ayrıca futbolcunun 2022-2023 futbol sezonun ikinci yarısında alacağı ücreti de mevcut sözleşmesine nazaran 3 kat arttıran, bir tadil sözleşmesi daha imzalanmıştır. Ayrıca futbolcunun temsilcisi ile bir sözleşme imzalanmıştır. Bütün bu sözleşmeler Kayserispor Futbol A.Ş. münferit imza yetkilisi olarak Başkan Sayın Ali Çamlı tarafından imzalanmıştır. 

Çıkış Hakkı düzenlemesine konu sözleşme taslağı, kulüp profesyonelleri ve avukatları ile Onur Bulut ve avukatları arasında müzakere edilmiş ve fakat Kayseripor Futbol A.Ş.nin münferit imza yetkilisi olan Başkan Ali Çamlı tarafından söz konusu sözleşme taslağı hiçbir şekilde kabul görmediğinden imzalanmamıştır. 

Gerek futbolcu, gerek futbolcunun temsilcileri gerekse futbolcunun aile bireyleri, Kayserispor Futbol A.Ş. başkanı Sayın Ali Çamlı'nın kendisine imza için sunulan sözleşme taslağını hiçbir şekilde kabul etmediğini ve neticede sözleşme taslağını imzalamadığını görmüştür ve bilmektedirler.

Sayın Çebi önceki söylemlerinde "futbolcuya zorla bir sözleşme imzalattırıldığını" son açıklamasında ise "futbolcunun kandırıldığını" söylemektedir. Sayın Çebi'nin bu seviyesiz ve temsil ettiği camiaya yakışmayan iftira mahiyetindeki söylemlerine cevap vermeyi kendimize yakıştırmadığımızı ifade etmek isteriz. 

Ancak 28 yaşına gelmiş, defalarca sözleşme imzalamış profesyonel bir futbolcunun, yanında temsilcileri, aile bireyleri olduğu halde ve avukatının nezaretinde gerçekleşmiş bir süreçte; "kandırılmasına" yada "zorla sözleşme imzalatılmasına" yönelik iddiaların ancak orta seviyeden düşük zekası bulunan insanlar tarafından makul bulunacağını da bu vesileyle söylemek isteriz.

TFF Hukuk Organlarına intikal etmiş hukuki ihtilaf konusunda daha detaylı bir açıklama yapmayı hukuka olan saygımızın bir sonucu olarak gerek duymuyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi'yi de konuya ilişkin telaşla yapıldığı belli olan bu mahiyetteki açıklamalar ile spor kamuoyunun zekasını test etmemeye, icra ettiği makama uygun makul ve nitelikli açıklamalar yapmaya davet ediyoruz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
4
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
5
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
6
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
7
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Marsilya'ya Montpellier çelmesi
﻿Marsilya'ya Montpellier çelmesi
﻿Marsilya'ya Montpellier çelmesi
﻿Kayserispor Çebi'ye ateş püskürdü: Orta seviyeden düşük zekası bulunan insanlar
﻿Kayserispor Çebi'ye ateş püskürdü: Orta seviyeden düşük zekası bulunan insanlar
﻿Kayserispor Çebi'ye ateş püskürdü: Orta seviyeden düşük zekası bulunan insanlar
﻿Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
﻿Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
﻿Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.