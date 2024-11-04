Kayyum ataması sonrası Ahmet Türk'ten ilk açıklama

Bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin ve Batman Büyükşehir Belediyelerine kayyum ataması gerçekleştirildi. Kayyum atamaları sonrası ilk tepki, yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ten geldi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi’ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi’ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, "Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!” açıklamasını yaptı.

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum! Esenyurt'tan sonra bir hamle daha...

Ayrıca, Mardin’de toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı.

Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!” ifadelerini kullandı.