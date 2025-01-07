Kaza sonrası alev alan araca trafik polisi söndürdü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve bir araç yanmaya başladı. Kaza, Deniz Mahallesi’nde yer alan bir caddede gerçekleşti. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 31 AEV 177 ve 31 SU 570 plakalı otomobiller, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

TRAFİK POLİSİ, YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Kazanın ardından, 31 AEV 177 plakalı otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Neyse ki, kazada yaralanan kimse olmadı. Olay yerine gelen trafik polisi, yangın söndürme tüpüyle araca müdahale ederek, yangının tüm aracı sarmasını engelledi. Polisin başarılı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın neden kaynaklandığına dair yapılan araştırmalar devam ediyor.