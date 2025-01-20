Kaza yapan alkollü sürücü, polise ecel teri döktürdü

Olay, gece saatlerinde Nevşehir’in Cevher Dudayev Mahallesi Çat yolunda meydana geldi. Sait Çelikdur, 50 ACP 343 plakalı Hyundai marka otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, ardından da kaldırımda bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kadın, ambulansla hastaneye sevk edilirken, kaza yapan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Ancak, Sait Çelikdur polisleri görünce kaçmaya başladı.

ALKOLÜN ETKİSİNDE POLİSE DİRENÇ

Yakalanan sürücü, "Ben alkollüyüm, zaten arabayı kaydırmışım. Benim altı ay yatarım var" diyerek alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Polis ekipleri, sürücüyü ifadesini almak için karakola götürmek istediğinde, alkollü sürücü, "Zaten iki yıl ehliyetim gitti, alkolden ceza yatmak nedir abi? Ben size ceza yazmayın, demiyorum. Ben alkollüyüm. Sonuca bakmaya gerek yok" diyerek polislerin elinden kurtulmaya çalıştı.

KELEPÇE TAKILIP GÖZALTIYLA SONUÇLANDI

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sakinleşmeyen sürücü, kelepçelenerek ekip otosuna bindirildi ve gözaltına alındı. Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan ve ehliyetine 2 yıl el konulan sürücüye, üçüncü kez alkollü araç kullanmak ve alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten işlem yapıldı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 7 yıl daha el konuldu.

CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Sürücüye ve aracın sahibine, çeşitli maddelerden 83 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil de trafikten men edilerek oto parka çekildi.