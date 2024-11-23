Kaza yapan araca polis otosu çarptı

Kaynak: DHA
Kaza yapan araca polis otosu çarptı

Bursa'da kayganlaşan yolda kaza yapan araca , arkadan gelen polis otosu çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 16 ARR 346 plakalı otomobilin sürücüsü Samet Gürtürk, sağanak yağış nedeniyle yolda biriken suya kapılarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, refüjdeki bariyerlere çarpıp savrulduktan sonra yol ortasında durdu. Kazada yara almadan kurtulan Gürtürk, aracından inip fotoğraf çekmeye başladı. Ancak, 10 dakika sonra arkadan gelen Bölge Trafik ekiplerine ait polis otosu, kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından savrularak Gürtürk’ün kaza yaptığı otomobile çarptı. Her iki araçta da maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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