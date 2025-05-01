Kaza yapan gence baba fırçası

Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde Hyundai marka otomobiliyle gitmekte olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Evladının kaza haberini alarak olay yerine gelen baba, ‘Adam ol, uzmansan adam ol’ diyerek sitem etti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.