Kaza yapan otomobil ikiye bölündü

Kaynak: DHA
Kaza yapan otomobil ikiye bölündü

Bartın'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1’i çocuk, 6 kişi yaralandı. Otomobillerden birinin ikiye bölündüğü kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Korkunç kaza, saat 12.30 sıralarında Bartın-Ankara kara yolunun Geçen Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Zeki Kaya (63) idaresindeki 74 BG 282 plakalı otomobile, Toptancılar Sitesi kavşağından döndüğü sırada, Ankara istikametinden Bartın’a gelen Muhammed Yurtbaş (36) yönetimindeki otomobil çarptı.

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Kaza sonrası Zeki Kaya’nın kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücüler Zeki Kaya ve Muhammed Yurtbaş ile araçlardaki Z.B. (5), B.Ü., N.Ç ve Ş.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Zeki Kaya’nın kendi imkanıyla araçtan çıktığı da görüldü.

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