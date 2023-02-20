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Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı

Çorum'da otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza yapan sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 10:21
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Kaza yaptığı aracı bırakıp olay yerinden uzaklaştı

Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı
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İHA'nın haberine göre, Çorum'da bir sürücü kaza yaptığı otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 DF 194 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaza yapan sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Kazayla ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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