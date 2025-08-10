Kaza yaptığını kendisi haber verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaza yaptığını kendisi haber verdi

Amasya’da, E.B.’nin kullandığı otomobil ile E.K.’nin sürdüğü elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü E.K, savruldu.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Şamlar Mahallesi Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde meydana geldi. E.B. yönetimindeki 05 AE 205 plakalı otomobil ile E.K.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, kavşakta çarpıştı. Kazada, savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

