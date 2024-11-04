Kaza yerinden geçen doktor yaralıyı kalp masajı ile hayata döndürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaza yerinden geçen doktor yaralıyı kalp masajı ile hayata döndürdü

Düzce'de kontrolünü kaybederek refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken kaza esnasında olay yerinden geçen bir doktorun kalp masajı ile hayata döndürdüğü yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza esnasında olay yerinden geçen bir doktorun kalp masajı ile hayata döndürdüğü yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, D-100 karayolu Çoban Dalçık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Yusuf G. idaresindeki 81 AEE 021 plakalı motosiklet, yan yola girmek ile düz devam etmek arasında kalınca bağlantı noktasına çarparak yaklaşık 50 metre savruldu. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, olay yerinden geçen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü doktoru ağır yaralanan ve nabzı atmayan yaralı sürücüye kalp masajı yaptı. Yaklaşık 10 dakikalık kalp masajının ardından tekrar hayata döndürülen sürücü Yusuf G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kapatılan yolda trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yerinden geçen doktor yaralıyı kalp masajı ile hayata döndürdü

Kaza yerinden geçen doktor yaralıyı kalp masajı ile hayata döndürdü

Kaza yerinden geçen doktor yaralıyı kalp masajı ile hayata döndürdü

Kaza yerinden geçen doktor yaralıyı kalp masajı ile hayata döndürdü

Kaza yerinden geçen doktor yaralıyı kalp masajı ile hayata döndürdü

Kaza yerinden geçen doktor yaralıyı kalp masajı ile hayata döndürdü

Kaza yerinden geçen doktor yaralıyı kalp masajı ile hayata döndürdü

Son Haberler
Uzun namlulu silahla saldırı düzenleyeceklerdi, polis yakaladı
Uzun namlulu silahla saldırı düzenleyeceklerdi, polis yakaladı
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Bonzai, esrar, skunk ve sentetik hap
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
Sokak hayvanının imdadına itfaiye yetişti
Sokak hayvanının imdadına itfaiye yetişti
Lösemide bu hamle hayat kurtarıyor! Uzmanlar açıkladı
Lösemide bu hamle hayat kurtarıyor! Uzmanlar açıkladı
Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa haftaya düşüşle başladı