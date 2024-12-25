Kazada ölen yaşlı çift toprağa verildi

Kaza, Afyonkarahisar Bolvadin ilçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T. idaresindeki 03 KS 437 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.E.M. yönetimindeki 03 AFS 115 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsüyle birlikte T.M. ve Kezban Tektek (74) ile kocası Yılmaz Tektek (72) yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, karı koca yaşlı çift yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Tektek çifti Bolvadin ilçesinde sabah erken saatlerde gerçekleştirilen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

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Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.