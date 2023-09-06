Kazada yaralanan kadına tekme atıp kaçtı. Bu da oldu

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi’nde meydana geldi. İlçe merkezi istikametine seyreden Minara T. yönetimindeki 16 BEA 747 plakalı motosiklet, Mustafa Bey Caddesi’nden çıkan Cemal Ö. (35) idaresindeki 16 KNJ 18 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen Minara T. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

YERDE YATAN YARALI KADINA TEKME ATIP KAÇTI

Çevredeki esnaf, sağlık ekibi gelinceye kadar yaralı Minara T.’yi yardım etmeye çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen kimliği belirsiz bir erkek, yerde yatan yaralı kadının karın bölgesine tekme attı. Vatandaşların tepki gösterdiği kişi olay yerinden koşarak kaçarken, olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Minara T., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise yaralı kadına tekme atarak kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Tedavi altına alınan Minara T.'nin sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.