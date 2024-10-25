Kazada yaralandı! düğün erteledi

Kaynak: DHA
Kazada yaralandı! düğün erteledi

Hatay’da düğün hazırlıkları yapan Emre Sülgen, kardeşi ile birlikte davetiye dağıtırken kullandığı motosiklet ile kaza yaptı. Kaza sonrası diz kapağı ve kaval kemiği kırıldı.

Hatay’ın Belen ilçesinde düğününün davetiyesini dağıtırken motosikletle kaza yapan Emre Sülgen (23) ile kardeşi Ali Sülgen (20) yaralandı. Kaza nedeniyle düğün ertelendi.

Kaza, 17 Ekim'de ilçeye bağlı Bakras Ötençay Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa bir süre önce nikah kıydığı Derya Gazi Sülgen (23) ile 27 Ekim'de yapacakları düğün için hazırlık yapan Emre Sülgen, kardeşi Ali ile birlikte motosiklete binerek davetiye dağıtmaya başladı. Emre Sülgen yönetimindeki motosiklet, kamyonetle çarpıştı. Kazada Emre ve Ali Sülgen yaralandı.

Diz kapağı ve kaval kemiği kırılan Emre Sülgen ile iki kolu, iki bacağı ve çenesi kırılan kardeşi Ali Sülgen, ambulansla Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ameliyata alınan iki kardeş dün taburcu edildi ancak düğün ileri bir tarihe ertelendi. Emre Sülgen’in babası İdris Sülgen, üzgün olduğunu oğullarının iyileşmesinin ardından düğün yapacaklarını belirtti.

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