Kazadan sonra kaçmışlardı! 2 kişiye 'orantısız güç' kullanan polis tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kazadan sonra kaçmışlardı! 2 kişiye 'orantısız güç' kullanan polis tutuklandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, trafik kazası sonrası kaçan kişilerin boğazına sarılıp, cop ile ağır şekilde darbeden 2 polis memurundan 1'i tutuklandı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çan ilçesinde geçtiğimiz 11 Mayıs'ta gece yarısı yaşanan bir olay, dikkatleri üzerine çekti. Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.30 civarında trafik kazası yaparak olay yerinden uzaklaşan iki şahıs, polis ekiplerinin dikkatli takibi neticesinde durduruldu. Olaya müdahale eden polis memurlarının, şüphelilere karşı aşırı güç kullandığı iddia ediliyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bir polis memuru, araçtan indirdiği bir şüpheliye defalarca copla vurdu. Diğer polis memurunun müdahalesine rağmen, şiddetli darbelerle yaralanan şüpheli yere düşerken, diğer şüpheli olay yerinden kaçmayı başardı. Bu olay, polis müdahalelerinde orantılı güç kullanımı konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

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BİR POLİS TUTUKLANDI

Bir cep telefonu kamerasına yansıyan ve sokak arasında gerçekleşen olay sonrasında, ilgili polis memurları hakkında hem adli hem de idari soruşturma açıldı. Yayınlanan görüntülerin ardından başlatılan inceleme neticesinde, aşırı güç kullanmakla suçlanan memurlardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Olay, kamuoyunda geniş yankı buldu ve ilerleyen süreçteki gelişmeler merakla bekleniyor.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA: POLİSLERİN DAVRANIŞLARI HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, görevli polis ekiplerinin davranışlarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilerek, "11.06.2024 Salı günü 00:30 sıralarında Çan ilçemizde meydana gelen bir trafik kazasına karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması sırasında görevli ekiplerimizin yaptığı davranışı hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu tutumları nedeniyle görevli 2 polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Çıkarıldıkları mahkemece polis memurlarından biri tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

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