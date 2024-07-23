Kazak boksörler Olimpiyatlarda iddialı

Kazakistan adına Paris 2024'te seksen sporcu yarışacak ve ülke temsilcileri arasında tam kadro olan tek takım ulusal erkekler boks takımı olacak. Kazak boksörlerin prestijli ödüller için favoriler arasında gösteriliyor.

Ünlü Kazak boksör Yermakhan İbrahimov, Kazinform haber ajansına verdiği röportajda, yaklaşan Olimpiyat Oyunları'na ilişkin beklentilerini “Paris'teki Yaz Olimpiyatları, Kazakistan tarihinde katılım sağlanan sekizincisi organizasyon olacak. Takımımız, performanslarıyla ülkeyi sevindirebilecek nitelikli boksörlere sahip. Tam bir lisans seti aldık ve tüm sıklet kategorilerinde temsil edileceğiz” diyerek paylaştı.

Kazak kamuoyundaki umutlar, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan ve 2021 Dünya Şampiyonu olan Saken Bibossinov ile yine Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan ve 2017 ile 2019 Dünya Şampiyonası'nda iki kez gümüş madalyasını sahibi Kamshybek Kunkabayev gibi deneyimli boksörlerde.

Milli boks takımında kadın sporcular da yer alıyor. Bunlar arasında iki kez dünya şampiyonu Nazym Kyzaibay, üç kez dünya şampiyonu Karina Ibragimova ve 2016 dünya şampiyonu Valentina Khalzova yer alıyor.