Kazakistan 5G'ye geçiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan 5G'ye geçiyor

Kazakistan Dijital Kalkınma, Yenilikler ve Havacılık Sanayi Bakanı Zhaslan Madiyev, 18 Haziran'da gerçekleştirilen kabine toplantısından sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Kazak mobil operatörlerinin Astana, Almatı, Çimkent ve civerdaki diğer merkezlerde 5G kapsama alanını genişleterek 2025 sonuna kadar 5G mobil iletişimin tanıtımını tamamlayacaklarını belirten Başkan Madiyev, kabine toplantısı sırasında Başbakan Oljas Bektenov'la konu hakkında fikir alış verişinde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Kazakistan Başbakanlık Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre 5G teknolojisine geçiş için çalışmaların sürdüğünü, bu uğurda 20 ilde, 1.144 baz istasyonu kurulduğunu ve 2027 yılı sonuna kadar mobil ağ operatörlerinin telekomünikasyon sektörüne 994,3 milyon dolarlık yatırım yapmalarının öngörüldüğü bildirildi

Madiyev, Kazakistan'da internet kullanımının gelişmiş ülkelerle aynı seviyede olduğunu bildirdi. İnternet trafiği büyümesi 2020 yılına göre %61,5 artarken, kullanıcı sayısı da %12,9 arttı.

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