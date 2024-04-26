Kazakistan dev projesini açıkladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülke sel felaketiyle uğraşırken bütün halka müjdeli bir haber verdi. Tokayev, Kazakistan Halk Meclisi'nin birlik, yaratılış ve kalkınma temalı 33. Genel Oturumu'nda ileride yaşanacak sel felaketlerinin önüne geçmek adına 20 yeni baraj inşa edileceğini açıkladı.

Kazak halkının sergilediği birlik ve berberliğe dikkat çeken Cumhurbaşkanı "Ülkenin yarısını etkileyen yıkıcı bir afetle yüzleştik. Birlik ve beraberlik ruhu ülkenin her bölgesini sardı. Sel sonuçlarını ortadan kaldırma için devlet bütçesinde hiç olmadığı kadar tutumlu olmak zorundayız" açıklamalarında bulundu.

Ülkede faaliyet gösteren barajların oldukça eski bir teknolojiye sahip olduğunun altını çizen Tokayev, son teknolojiye sahip 20 yeni baraj inşa edeceklerini ve bu suretle de ilerideki sel felaketlerinin önüne geçeceklerini belirtti.