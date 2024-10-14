Kazakistan, Slovenya'ya evinde mağlup oldu

Kazakistan ve Slovenya, UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. hafta mücadelesinde Ortalık Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç sonunda Slovenya, Kazakistan’ı 1-0 mağlup ederek grup sıralamasında önemli bir galibiyet elde etti.

Maç, her iki takımın da temkinli bir oyun sergilediği bir atmosferde başladı. Kazakistan, teknik direktör Stanislav Cherchesov'un yönetiminde 4-2-3-1 formasyonu ile sahaya çıkarken, Slovenya ise Matjaz Kek'in idaresinde 4-4-2 dizilişiyle mücadele etti. İlk yarıda her iki ekip de kaleye etkili şutlar atmakta zorlandı. Kazakistan'ın şutları genellikle Slovenya kalecisi Jan Oblak tarafından etkili bir şekilde engellendi. Özellikle 12. dakikada Islam Chesnokov’un dışarıdan attığı şut, Slovenya savunması tarafından karşılandı.

İLK YARIDA EŞİTLİK BOZULMADI

İlk yarıda her iki takım da gol bulmakta zorlanırken, savunmalar ön plandaydı. Kazakistan, özellikle hızlı çıkışlarla Slovenya savunmasını zorlamaya çalıştı. Abat Aymbetov'un 17. dakikada kaleye attığı şut, direğe çarparak oyun alanını terk etti. Bu, ev sahibi ekip için önemli bir fırsattı, ancak gol sevinci yaşanmadı. Slovenya ise Benjamin Sesko ve Josip Ilicic gibi isimlerle ataklar geliştirmeye çalıştı, fakat bunlar da sonuca ulaşamadı.

İlk yarı, iki takımın da gol atmayı başaramadığı 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Maçın hakemi, ilk yarının ardından 1 dakikalık uzatma süresi ekledi.

İKİNCİ YARIDA GOL GELİYOR

İkinci yarının başlamasıyla birlikte, her iki takımda oyuncu değişiklikleri ile takviye yapıldı. Slovenya, 47. dakikada Kenan Bajric’i sahaya sürdü. Maçın başlama düdüğüyle birlikte her iki takımın da daha istekli bir oyun sergilemesi dikkat çekti. Ancak, asıl kırılma anı 55. dakikada yaşandı. Slovenya, Jan Mlakar'ın harika bir vuruşla attığı golle öne geçti. Mlakar, dışarıdan yaptığı sağ ayak vuruşuyla topu kalenin sağ üst köşesine göndererek 1-0'lık avantajı yakaladı. Bu gol, maçı izleyen Slovenya taraftarlarını coşturdu.

Kazakistan, bu golden sonra eşitliği sağlamak için daha fazla risk almaya başladı. 67. dakikada bir köşe vuruşu kazanan Kazakistan, bu fırsatı değerlendirmek için çabaladı. Ancak Slovenya savunması, etkili bir şekilde müdahale ederek kalelerini korudu. Kazakistan, özellikle 90. dakikada Nuraly Alip'in kafa vuruşu ile etkili bir şut denemesi gerçekleştirdi, fakat bu da Slovenya kalecisi Jan Oblak tarafından kurtarıldı.

MAÇ SONU VE DEĞERLENDİRMELER

Maçın son düdüğü ile birlikte Slovenya, Kazakistan'ı 1-0 mağlup etti ve önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Slovenya'nın grup sıralamasında ilerlemesi açısından büyük önem taşıyordu. Kazakistan ise galibiyet hasretini sürdürdü ve sahasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Maçın en etkili oyuncusu, kazandıkları pozisyonları iyi değerlendiren ve gol atan Jan Mlakar olarak öne çıktı. Kazakistan’ın teknik direktörü Stanislav Cherchesov, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olmadığını ve bir sonraki maç için daha iyi bir hazırlık yapacaklarını ifade etti.

Sonuç olarak, bu karşılaşma iki takım için de önemli bir sınavdı. Kazakistan, ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alabilmek için takım içindeki uyumu artırmalı; Slovenya ise bu galibiyetle moral buldu ve grup aşamasında daha üst sıralar için iddiasını sürdürdü. Taraftarlar, takımının daha iyi performanslar sergilemesi için sabırsızlıkla bekliyor.

GELECEK MAÇLAR

Kazakistan, bir sonraki maçında yine kendi evinde mücadele edecekken, Slovenya ise bu galibiyetin getirdiği moralle, üst üste ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Her iki takım da grup mücadelesinde üst sıralara tırmanmak adına kritik bir süreçten geçiyor. Bu bağlamda, her iki takımın da kalan maçlarda göstereceği performans, gruptaki sıralamayı belirleyecek.