Kazakistan ve Venezuela arasındaki iş birlikleri güçleniyor

Yapılan görüşmede turizm ve spor alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yermek Marzhikpayev tarafından yapılan açıklamada t urist akışını artırmak ve iş birliğini güçlendirmek için bu konular üzerinde daha kapsamlı çalışılması gerektiğini söyledi.

Kazak Bakan ayrıca Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nın yaklaştığını hatırlatarak, Venezuelalı sporculara başarılar diledi.

Venezuela Büyükelçisi ise spor ve turizm alanında iş birliğini teşvik etmek amacıyla bir dizi girişim ve projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca iki ülke spor bakanlıkları arasında bir dizi ikili anlaşmanın imzalanması önerisinde bulundu.

Yermek Marzhikpayev, Rosalba Lo Bue Antico'dan, 8-13 Eylül tarihleri ​​arasında Astana'da düzenlenmesi planlanan V. Dünya Göçebe Oyunları'na Venezuelalı sporcuların katılımına yardımcı olmasını istedi.