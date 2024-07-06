Kazakistan'da Başkent Günü kutlanıyor

Kazakistan Yüksek Konseyi 29 yıl önce aldığı bir kararla başkenti Almatı'dan Akmola'ya taşıma kararını onayladı. Karardan dört yıl sonra Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Akmola'nın adını Astana olarak değiştiren bir kararnameyi imzaladı. Dolayısıyla bu yıl Astana'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü.

Başkent Günü olarak kutlanan bu önemli gün ilk olarak 10 Haziran'da yerel düzeyde kutlandı. Başkent Günü 2006 yılında 6 Temmuz'da sabitlendi.

Hükümet ve yerel yönetimler bugün için Astana'da büyük ölçekli etkinlikler planlanıyor. Kazakistan başkenti 5-7 Temmuz tarihleri ​​​​arasında uluslararası sokak tiyatroları festivali olan Tiyatro Avrasya'ya ev sahipliği yapıyor. Etkinliğe Estonyalı, Polonyalı, Rus ve Kazak tiyatro grupları ve sanatçıları katılıyor.

6 Temmuz'da saat 11.00'de Uluslararası Sokak Tiyatrosu Festivali katılımcılarının geçit töreni düzenlenecek. Şehir Meydanı'nda başlayıp Central Park'ta bitecek.

7 Temmuz günü saat 14.00'ten itibaren festival katılımcılarının tiyatro gösterileri Central Park'ta gerçekleşecek. Festivalin kapanışı saat 17.00'de gerçekleşecek.

6 Temmuz saat 20.00'de Amfitiyatro'da Erkegali Rakhmadiev Devlet Akademik Filarmoni Orkestrası sanatçılarının katılımıyla “Astana - Arman Kala” şenlik konseri gerçekleşecek. Etkinliğe ünlü sanatçılar ve pop yıldızları Mayra İlyasova, Kanat ve Sveta Aitbaeva, Arailym Rakhimovna, Gulnur Orazimbetova, Zarina Omarova, Muratbek Khairolda, Farida Zholdasova, Akimkhan Mazhenov, Altynshash Mukataeva'nın yanı sıra DJ Dake ve modern dans balesi katılacak.

6 Temmuz'da saat 11.00 ve 15.00'te şehrin eteklerinde yerleşim bölgelerinde başkentin sakinleri ve misafirleri için “Astana - Zhuregim” konserleri verilecek. Festival etkinliğinde Madi Kadırov, Gulnur Orazimbetova, Dosymzhan Tanatarov, Medet ve Klara Salykov, Bauyrzhan Isaev ve diğer Kazak pop yıldızları sahne alacak.

6, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Central Park'ta saat 12:00'den itibaren Megeke Caddesi yaz projesi konuklara ve kent sakinlerine açık olacak.

6 Temmuz günü saat 18.00'de EXPO alanında AÇIK HAVA şenlikli bir açık hava konseri düzenlenecek. Etkinlikte ulusal pop yıldızları Ninety One, Orda, Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Kurmash Makhan, Jazzdauren ve diğer sanatçıların performansları yer alacak. Konserin sonunda ışıklı drone gösterisi yapılması planlanıyor.

Drone gösterisi için 70'i piroteknik drone olmak üzere 1250 adet yüksek hızlı radyo kontrollü araç gökyüzüne fırlatılacak. Tüm görsel efektler Kazak ve yabancı bestecilerin müzikleriyle senkronize edilecek. Gösteri sponsorluk fonları kullanılarak düzenlenecek.

7 Temmuz'da EXPO alanında Dombra Günü'ne adanmış şenlikli bir gösteri konseri gerçekleştirilecek. Gecede Etno-folklor topluluğu Korkut, Made in KZ Grubu, İbrahim Eskendir ve çocuk yaratıcı merkezi Altın Dombıra gibi sanat ve sanatçılar sahne alacak.

Büyük etkinliklerin yanı sıra, Baykonir bölgesi sakinleri arasında bir voleybol turnuvası, engelli sporcular arasında masa tenisi şampiyonası gibi yerel yarışmalar da düzenlenecek.