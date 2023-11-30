Kazakistan’da hostel yangını: 13 ölü

Kazakistan’ın Almatı kentindeki bir hostelde sabah saatlerinde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Kazakistan’da hostel yangını: 13 ölü

Kazakistan’ın Almatı kentindeki bir hostelin bodrum katında yerel saatle 05.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Almatı Şehri Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamada, itfaiye ekibinin 13 kişinin cansız bedenine ulaştığı duyuruldu. İlk belirlemelere göre ölüm nedenlerinin karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu, ancak kesin nedenlerinin araştırıldığı belirtildi. Hostelde bulunan 72 kişiden 59'unun kendi imkanlarıyla binayı terk ettiği, söz konusu kişilere konaklama ve yemek sağlandığı ifade edildi.

Almatı Şehri Valiliğinden yapılan açıklamada da yangında ölenlerin 9’unun Kazakistan, 2’sinin Rusya, 2’sinin de Özbekistan vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yangının çıkış nedenlerinin araştırılması için hükümet komisyonunun oluşturulduğu aktarıldı. İlk belirlemelere göre yangının bodrum katındaki koridorda çıktığı aktarılırken, hostelin 1,5 ay önce hizmete açıldığı öğrenildi.

aw088022-02.jpg

Öne Çıkanlar
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı Spor
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Bir savaş zeplininin içi nasıldır? Havadaki ölüm balonu Teknoloji
Bir savaş zeplininin içi nasıldır? Havadaki ölüm balonu
İlaçların yan etkilerine yapay zeka hamlesi Sağlık
İlaçların yan etkilerine yapay zeka hamlesi
Neyzen Tevfik'in bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı. Hakkında çıkan yalan habere böyle tepki göstermiş Gündem
Neyzen Tevfik'in bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı. Hakkında çıkan yalan habere böyle tepki göstermiş
Kahve telvelerinin betona akılalmaz etkisi ortaya çıktı. Telveleri yiyenler kulaklarına inanamıyor Gündem
Kahve telvelerinin betona akılalmaz etkisi ortaya çıktı. Telveleri yiyenler kulaklarına inanamıyor
Didem Soydan 52 bin kişiyi engelledi. "Temizledik cühelaları" Magazin
Didem Soydan 52 bin kişiyi engelledi. "Temizledik cühelaları"