Kazakistan’da madende patlama. En az 16 ölü

Kazakistan’ın Karaganda bölgesindeki bir metalürji şirketine ait madende meydana gelen patlama sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Kazakistan’da madende patlama. En az 16 ölü

Kazakistan’ın Karaganda bölgesinde bulunan “ArcelorMittal Temirtau” metalürji şirketine ait Kostenko madeninde patlama meydana geldi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, madende bulunan 252 kişiden 205’inin çıkarıldığı, 16 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı, 31 madenciyi ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

KAZANIN NEDENİNE YÖNELİK HÜKÜMET KOMİSYONU KURULDU

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hayatını kaybeden madencilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Tokayev hükümete ölen madencilerin ailelerine gerekli tüm yardımı sağlama talimatı verirken, kazanın nedenine yönelik hükümet komisyonun oluşturulduğu aktarıldı. Ayrıca hükümete “ArcelorMittal Temirtau” şirketiyle yatırım iş birliğine son verme talimatı verildiği bilgisi paylaşıldı.

Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada da Kazakistan hükümeti ile “ArcellorMittal Temirtau” şirketi hissedarlarının ön anlaşmaya vardığı, buna göre işletmenin Kazakistan devletine devredileceği ifade edildi.

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