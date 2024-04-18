Kazakistan’daki selde 5 kişi daha hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kazakistan’daki selde 5 kişi daha hayatını kaybetti
Kazakistan’da yaşanan sel felaketinde, biri çocuk 5 kişinin daha hayatını kaybetmesi sebebiyle, can kaybı 7’ye yükseldi.

Kazakistan’da 20 Mart’tan beri, şiddetli yağışlar etkisini devam ettiriyor. Kazakistan İçişleri Bakan Yardımcısı Marat Kocayev, yaşanan sel ile ilgili yaptığı açıklamada, Atırav bölgesinde 4 kişinin, Türkistan bölgesinde ise bir çocuğun boğulduğunu ifade etti. Yaşanan selde 5 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından toplam can kaybı 7’ye çıktı.

aw185237-01.jpgKazakistan Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Aktöbe ve Atırav bölgelerinde bulunan petrol tesislerini su basması sonucunda 634 kuyuda çalışmalarının durdurulduğu ve toplam petrol üretim kaybının 16 bin ton olduğu açıklandı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, sel bölgelerinden tahliye edilen kişilerin sayısı, 43 bin 931’i çocuk, 117 bin 694’e yükseldi. 113 bin 852 çiftlik hayvanı güvenli olan bölgeler taşınırken, Akmola, Aktöbe, Kostanay, Aıtrav, Batı Kazakistan bölgelerinde 5 bin 718 evin halen sular altında olduğu öğrenildi.

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