Kazakistanlı öğrenci Müslüman oldu

Kılımov, gerçekleştirmiş olduğu araştırmalar sonucunda Müslüman olmak istediğini söyleyerek Bilecik İl Müftülüğüne başvuruda bulundu.

Müftülük makamında tertip edilen ihtida töreninde İl Müftüsü Ali Erhun, Kılımov’a İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Daha sonra Nikita Kılımov Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu.

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İl Müftüsü Erhun İslam’ın barış, esenlik ve huzur dini olduğunu, insanlara huzur ve saadet getirdiğini belirterek, Müslüman olma kararı alan Nikita Kılımov’a ihtida belgesini verdi.

Müftü Ali Erhun, Kur’an-ı Kerim, İlmihal ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitapları da Kılımov'a hediye etti.