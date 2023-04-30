'Kazansa da kaybetse de Trabzonspor'un kaderi belli'

Editör: Barış Atakan

Cemal Ersen Milliyet'teki yazsında, "Trabzonspor’un geçen haftayı boş geçmesi yeni teknik direktörü Bjelica açısından şanstı" derken şu ifadeleri kullandı:

Oyuncularını tanımak ve nasıl bir karakter göstereceklerini anlamak açısından önemliydi ara. Hırvat hocanın Konya karşısında tercih ettiği kadro kadar yedek kulübesi de değişimin ip uçlarını veriyordu zaten. Aslına bakarsanız Trabzonspor için sezon bitmişti. Hedeflerini yitirmiş bir takımın başına geçen Bjelica kontratının sonuna kadar kalır mı bilemem ama, işinin kolay olmadığı ortada.

Bu sorumluluğu sadece para için üstlendiğini sanmıyorum, sonuçta kariyerine bir çizik yeme riski de var çünkü. İtiraf edeyim, ligin kalan haftalarında Trabzonspor’un alacağı sonuçlar pek ilgilendirmiyor beni. Kazansa da kaybetse de kaderi belli. Taraftarın beklentisi yok. Yönetim gelecek sezonun planlarını yapıyor. Kadrodaki bazı futbolcular ise bitse de gitsek modunda. Bjelica’nın oyuncu değişiklikleri mi? “Kimin ne söylediğine ve kasetlere değil, gözlerime inanırım” diyor hoca. Kadrodaki gençler için umut olabilir. Trabzonspor’un geleceği için de öyle.