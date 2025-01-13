Kazaya müdahale eden trafik polisine kamyon çarptı

Olay, Alaca-Zile karayolu üzerindeki Ünalan köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İlyas A. yönetimindeki 06 GE 897 plakalı Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan İlyas A., Asuman A. ve Hilal A. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. Kısa süre sonra olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Alaca Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaparak, Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

TRAFFİK POLİSİNE KAMYON ÇARPTI

Kazanın ardından, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri almaya başladı. Bu sırada, F.K. yönetimindeki 34 HLA 026 plakalı Mercedes marka kamyon, yol kenarında güvenlik tedbiri alan trafik polisi E.B.'ye çarptı. Kamyon, polis memurunu yaklaşık 20 metre sürükledi. Yaralanan polis memuru, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı ve daha sonra Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü F.K., gözaltına alındı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.