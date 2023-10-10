Kazdağları’nda kaza geçirip ölen bozayıya sarılıp öptü

Orman İşletme Müdürü, Kazdağları'nda kaza geçiren ayıyı görünce duygularına hakim olamadı.

Kazdağları’nda kaza geçirip ölen bozayıya sarılıp öptü

YENİÇAĞ / Balikesir- Kemal ÖZGÜLER

Kazdağları’nın doğal ortamında yaşayan bir bozayı Biga Çan karayolunda araç çarpması sonucu ölünce Orman İşletme Müdürü kaza mahalline giderek ayıya sarılıp öptü.

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Gerçekleşen trafik kazasında Biga-Çan karayolunda bir araç erkek bir bozayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden ayının haberini alan Yenice Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan kaza mahalline geldi.

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Olay yerinde yerde yatan ayıyı görünce duygularına hakim olamayan Akkan, ayının cansız bedenine sarılıp öptü. Akkan, daha sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

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“Kazdağlarının gerçek sahibi, erkek bozayının elim bir trafik kazası sonucu ölmesine çok üzüldüm.

Yaklaşık 2,5-3 metre boyunda 150-200 kg ağırlığında olup, yetişkin bir erkekti.

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Yenice tarafında yaşayan, ilgiyle ve severek takip ettiğim, köylülerimizce de korunan, ormanların, Kazdağları’nın ve Biga yarımadasının gerçek sahibi bozayının ölmesi beni derinden üzdü”.

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