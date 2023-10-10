Kazdağları’nda kaza geçirip ölen bozayıya sarılıp öptü

YENİÇAĞ / Balikesir- Kemal ÖZGÜLER

Kazdağları’nın doğal ortamında yaşayan bir bozayı Biga Çan karayolunda araç çarpması sonucu ölünce Orman İşletme Müdürü kaza mahalline giderek ayıya sarılıp öptü.

Gerçekleşen trafik kazasında Biga-Çan karayolunda bir araç erkek bir bozayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden ayının haberini alan Yenice Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan kaza mahalline geldi.

Olay yerinde yerde yatan ayıyı görünce duygularına hakim olamayan Akkan, ayının cansız bedenine sarılıp öptü. Akkan, daha sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kazdağlarının gerçek sahibi, erkek bozayının elim bir trafik kazası sonucu ölmesine çok üzüldüm.

Yaklaşık 2,5-3 metre boyunda 150-200 kg ağırlığında olup, yetişkin bir erkekti.

Yenice tarafında yaşayan, ilgiyle ve severek takip ettiğim, köylülerimizce de korunan, ormanların, Kazdağları’nın ve Biga yarımadasının gerçek sahibi bozayının ölmesi beni derinden üzdü”.