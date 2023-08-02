Kazdağları’nda Yetişen Her Derde Deva 10 Bitki Türü

3. Kantaron

- Sarı Kantaron ve Kırmızı Kantaron olarak ikiye ayrılır. A ve C vitaminleri ile çeşitli mineraller içerir.

- En çok yara iyileştirici özelliği ile bilinir.

- Vücuda enerji verir.

- Zona hastalığında denenmiş ve kanıtlanmış faydası vardır

- Kas gevşetici özelliği ile adet dönemlerinde oluşan kasık ağrılarının dinmesine yardımcı olur.

- Mide ağrıları, gastrit ve ülserin tedavisinde kullanılır.

- Göğsü yumuşatır, öksürüğü keser, bronşit tedavisinde fayda sağlar.

- Depresyon durumlarında çok fazla faydası vardır. Sakinleşme sağlar.

- İdrar yolu enfesksiyonlarında ve böbrek sorunlarında faydalı olan bu bitki, böreklerde veya mesanede oluşmuş olan taşların erimesini ve düşmesini sağlar.

- Yağı şakak kısımlarına sürülerek baş ağrısına, sırt ve bel bölgelerine sürülerek o bölgelerdeki ağrıların giderilmesi için de kullanılmalıdır.

- Bebeklerdeki gaz ve karın ağrısı sorununa iyi gelir.

- Ses kısıklığına çok faydalıdır.

- Kekemelik sorununa iyi gelir ve sinirsel olarak düzelme sağlar.

- İshale karşı ciddi derecede faydası vardır.

- Grip sorununda etkisi görülmektedir.

- Balgam ve idrar söktürücü olarak kullanılır.

- Nekahet dönemini kısaltır.

- Bağırsaklarda oluşan solucanların dökülmesini sağlar.