Kazdağları’nda Yetişen Her Derde Deva 10 Bitki Türü

Türkiye’de yetişen endemik bitki türlerinin 32’si sadece Güney Marmara Bölgesi’nde yer alan oksijence zengin Kaz Dağları’nda bulunmaktadır. Her birinin doğal güzelliğinin yanı sıra çoğu hastalıkların iyileştirilmesinde şifalı bitki olarak kullanılmaktadır. İşte Kazdağları’nın endemik ve şifalı 10 bitkisi…

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Kazdağları’nda Yetişen Her Derde Deva 10 Bitki Türü 1
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Kazdağları’nda Yetişen Her Derde Deva 10 Bitki Türü 2

1. Yabani Sarımsak (Allium Kurtzianum)

Ayı Sarımsağı, Orman sarımsağı ve cadı soğanı isimleriyle de bilinir. Faydaları saymakla bitmez.

Kronik deri hastalıkları, kireçlenme, akne şikayetleri, bağırsak ve mide problemlerinin çoğu, gaz sancısı, kronik ishal, kabızlık, Unutkanlık, bronşit, kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon, baş dönmesi vb. rahatsızlarda etkilidir.

- Akciğerlerde su toplanması sorununa iyi gelir.

- Doku yaşlanmasını yavaşlatma etkisi vardır.

- Antioksidan etkisi gösterir.

- Şurubu, balgam sebebiyle soluk alma zorluğu çeken yaşlı kişiler için de mucizeler yaratan bir iksirdir.

- Yaprakları taze ve çiğ olarak kullanıldığında mesane şikayetlerini giderir, böbrekleri temizler.

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Kazdağları’nda Yetişen Her Derde Deva 10 Bitki Türü 3

2. Civanperçemi-Ayvadana(Achillea millefolium)

Güneşli ve sıcak ortamlarda yetişen civanperçemi çayırlarda, dağ yamaçlarında, yol kenarlarında yetişir. Uygun ortamı bulduğunda hızla yayılır.

- Terlemeyi artırarak ateş ve soğuk algınlığına iyi gelir.

- İştahı artırır , sakinleştiricidir, uykusuzluğa iyi gelir.

- Mide kramplarına, gaz sancısına, gastrite iyi gelir.

Karaciğer rahatsızlıklarında kullanılır.

- İltihabı hafifletir.

- Adet dönemi ağrılarını hafifletir.

- İdrar söktürücüdür.

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Kazdağları’nda Yetişen Her Derde Deva 10 Bitki Türü 4

3. Kantaron

- Sarı Kantaron ve Kırmızı Kantaron olarak ikiye ayrılır. A ve C vitaminleri ile çeşitli mineraller içerir.

- En çok yara iyileştirici özelliği ile bilinir.

- Vücuda enerji verir.

- Zona hastalığında denenmiş ve kanıtlanmış faydası vardır

- Kas gevşetici özelliği ile adet dönemlerinde oluşan kasık ağrılarının dinmesine yardımcı olur.

- Mide ağrıları, gastrit ve ülserin tedavisinde kullanılır.

- Göğsü yumuşatır, öksürüğü keser, bronşit tedavisinde fayda sağlar.

- Depresyon durumlarında çok fazla faydası vardır. Sakinleşme sağlar.

- İdrar yolu enfesksiyonlarında ve böbrek sorunlarında faydalı olan bu bitki, böreklerde veya mesanede oluşmuş olan taşların erimesini ve düşmesini sağlar.

- Yağı şakak kısımlarına sürülerek baş ağrısına, sırt ve bel bölgelerine sürülerek o bölgelerdeki ağrıların giderilmesi için de kullanılmalıdır.

- Bebeklerdeki gaz ve karın ağrısı sorununa iyi gelir.

- Ses kısıklığına çok faydalıdır.

- Kekemelik sorununa iyi gelir ve sinirsel olarak düzelme sağlar.

- İshale karşı ciddi derecede faydası vardır.

- Grip sorununda etkisi görülmektedir.

- Balgam ve idrar söktürücü olarak kullanılır.

- Nekahet dönemini kısaltır.

- Bağırsaklarda oluşan solucanların dökülmesini sağlar.

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Kazdağları’nda Yetişen Her Derde Deva 10 Bitki Türü 5

4. Sarıkız Çayı (Sideritis Trojana Ehrend)

Yalnızca Kaz Dağları’nda yetişen bu bitki “Dağ Çayı” olarak da bilinir. 1500 metreden yüksek olan kayalıklarda yetişir.

- Antiülser, antimikrobiyal, antioksidan özelliği taşır.

- Diş eti hastalıklarına karşı etkilidir.

- Ağrı kesici, ateş düşürücü olarak da kullanılır.

- Sindirimi kolaylaştırır.

- Soğuk algınlığına iyi gelir.

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Kazdağları’nda Yetişen Her Derde Deva 10 Bitki Türü 6

5. Yoğurt Otu (Galium Moilugo)

3 farklı türü vardır. Avrupa ve Asya kıtalarında daha çok görülür. Kazdağlarında latincesi “Galium Moilugo” olan türü bulunmaktadır. Binlerce yıl öncesinde peynir yapımında kullanılmıştır.

- Eski zamanlarda yılan ısırıklarında, tiroit problemlerinde (guatr), karaciğer rahatsızlıklarında kullanılmıştır.

- Hipokrates, menstrüasyon söktürücü olarak bu otu önermiştir.

- Kan yapıcı özelliği bulunmaktadır.

- Lenf düğümleri enfeksiyonlarında, sedef rahatsızlığında kullanılmaktadır.

- Çayı kanı temizler, idrar söktürücü özelliği vardır, uykusuzluk ve bazı psikolojik sorunlara iyi gelir.

- Gargarası ses tellerinde oluşan ödemlere ve ağız yaralarına faydalıdır.

- İçerisinde bulunan kimyasallar sayesinde basur hastalığına da iyi gelir.

- Kaynatılıp buharında beklenildiğinde cildi germe özelliği taşır.

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Kazdağları’nda Yetişen Her Derde Deva 10 Bitki Türü 7

6. Geven Otu (Astragalus Membranaceus)

Çok yıllık bir bitkidir. Baklagiller grubuna aittir. 200-2700 metre arasındaki yükseklikte yetişir. Kullanımında dikkat edilmelidir.

- Çeşitli alerjilere iyi gelmektedir.

- Kemoterapi tedavisi gören hastalarda meydana zararların önlenmesinde kullanılır.

- Kalbe ve beyne oksijen taşınmasına yardımcı olur.

- Karaciğer hasarına karşı önlem olarak kullanılmaktadır.

- Kanser hastalığına karşı faydalıdır.

- Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.

- Başka bitkilerle kullanıldığında etkisini artırır; ancak kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

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Kazdağları’nda Yetişen Her Derde Deva 10 Bitki Türü 8

7. Taşkıran Otu (Sxifraga Paniculata)

- Çok yıllık bir bitkidir. Çıplak gözle zor fark edilirler.

- Karaciğerde ve dalakta biriken kanı temizleyici özelliğe sahiptir.

- İshali önler.

- İdrar atılımında etkilir.

- Safra kesesi taşlarını eritici özelliği vardır.

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Kazdağları’nda Yetişen Her Derde Deva 10 Bitki Türü 9

8. Kazdağı Göknarı (Abies Equi-Trojani)

- Çamgiller familyasına aittir.

- Yara ve çıbanlarda mikrop öldürücü etkisi sayesinde merhem olarak kullanılır.

- Yaprakları, taze yeşil kozalakları kaynatılıp şurup olarak içildiğinde solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Ayrıca mobilya yapımında da kullanılır.

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Kazdağları’nda Yetişen Her Derde Deva 10 Bitki Türü 10

9. Hüsnüyusuf (Dianthus Barbatus)

Kır Karanfili, Nazar Otu ve Guguçiçeği olarak da bilinir. Dağ ve bayırlarda yetişir.

- Gribal enfeksiyonların iyileştirilmesinde etkilidir.

- Mide üşütmelerinde faydalıdır.

- Cinsel isteği artırıcı özelliğe sahiptir.

- Yatıştırıcı etkiye sahiptir.

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Kazdağları’nda Yetişen Her Derde Deva 10 Bitki Türü 11

10. Gıvışkan Otu (Silene Vulgaris)

- En bilinen özelliği idrar söktürücü olmasıdır.

- İdrar rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Ayrıca yemeklerde ve süs bitkisi olarak da kullanılır.

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