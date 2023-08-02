Kazdağları’nda Yetişen Her Derde Deva 10 Bitki Türü

3. Kantaron
- Sarı Kantaron ve Kırmızı Kantaron olarak ikiye ayrılır. A ve C vitaminleri ile çeşitli mineraller içerir.
- En çok yara iyileştirici özelliği ile bilinir.
- Vücuda enerji verir.
- Zona hastalığında denenmiş ve kanıtlanmış faydası vardır
- Kas gevşetici özelliği ile adet dönemlerinde oluşan kasık ağrılarının dinmesine yardımcı olur.
- Mide ağrıları, gastrit ve ülserin tedavisinde kullanılır.
- Göğsü yumuşatır, öksürüğü keser, bronşit tedavisinde fayda sağlar.
- Depresyon durumlarında çok fazla faydası vardır. Sakinleşme sağlar.
- İdrar yolu enfesksiyonlarında ve böbrek sorunlarında faydalı olan bu bitki, böreklerde veya mesanede oluşmuş olan taşların erimesini ve düşmesini sağlar.
- Yağı şakak kısımlarına sürülerek baş ağrısına, sırt ve bel bölgelerine sürülerek o bölgelerdeki ağrıların giderilmesi için de kullanılmalıdır.
- Bebeklerdeki gaz ve karın ağrısı sorununa iyi gelir.
- Ses kısıklığına çok faydalıdır.
- Kekemelik sorununa iyi gelir ve sinirsel olarak düzelme sağlar.
- İshale karşı ciddi derecede faydası vardır.
- Grip sorununda etkisi görülmektedir.
- Balgam ve idrar söktürücü olarak kullanılır.
- Nekahet dönemini kısaltır.
- Bağırsaklarda oluşan solucanların dökülmesini sağlar.