Kazdağları’ndaki yangına kardeş müdahalesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kazdağları’ndaki yangına kardeş müdahalesi

Kazdağları’nda çıkan yangını kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen uçak söndürdü.

Kemal Özgüler / Balıkesir / YENİÇAĞ

Dün gündüz saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başladığı tahmin edilen orman yangınına ilk müdahale kardeş ülkeden gelen uçakla yapıldı.

Orman yangını sezonunun başlamasıyla Azerbaycan Devleti tarafından Türkiye’ye gönderilen BE-200ÇS kuyruk numaralı amfibik özellikli uçak, Kazdağı Milli Parkı Kızılkeçili kesiminde çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek yangının yayılmasının önüne geçti.

Yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınan yangınla ilgili Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kardeş ülkeye orman yangınlarına destek amaçlı gönderilen uçağımız ameliyatlarını (operasyonlarını) sürdürmektedir” denildi. Bakanlık ayrıca söndürme çalışmaları sırasında uçaktan çekilen görüntüleri de yayımladı.

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