Kazım Koyuncu'nun kemikleri sızladı. Gelevera Deresi'nin içler acısı hali

Türkülere konu olan Gelevera Deresi'nin içler açısı hali sosyal medyada büyük tepki topladı.

Dereye foseptik boşaltıldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Barış Yarkadaş, bu çevre kirliliğine derhal son verilmesi gerektiğini belirtti.

"DERENİN HALİ İÇLER ACISI"

Yarkadaş, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkülere konu olan “Gelevera Deresi” Giresun’a bağlı Güce Belediyesi’nin foseptik atık alanı haline gelmiş.

Bu görüntüyü CHP Güce İlçe Başkanı Ahmet Usta gönderdi. Usta ile az önce konuştum. CHP’li Usta, “Görüntü elimize ulaştıktan sonra gidip bir de kontrol ettik. Derenin hali içler acısı. Foseptikler dereye boşaltılmış. Belediye bu yanlışa derhal son vermelidir" dedi."