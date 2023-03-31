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Juventus'un yıldızı Kean: Zaniolo hatalarından ders çıkartmalı

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Moise Kean, Galatasaraylı Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu. Kean, "Zaniolo da hatalarından ders çıkartıp yeniden başlamalı" dedi ve Zaniolo'ya destek verdi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 20:07
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Kean'den Zaniolo sözleri

Juventus'un yıldızı Kean: Zaniolo hatalarından ders çıkartmalı
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Juventus'un İtalyan golcüsü Moise Kean'den Zaniolo'ya destek geldi.

Yıldız oyuncu, milli takım arkadaşının kararlarını desteklerken hatalarından ders çıkarıp yoluna devam etmesi gerektiğini ifade etti.

La Gazzetta Dello Sport'a açıklama yapan Kean, "Nico harika bir insan ve bir arkadaş, birlikte güzel zamanlar geçirdik. O çok iyi bir tercih yaptı, sık sık konuşuruz. Türkiye'de mutlu ve değerinin ne olduğunu kanıtlayacağını biliyorum. Onun mutluluğu beni de mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIMA ALINMADILAR
İtalya Milli Takımı teknik direktörü Roberto Mancini, Euro 2024 Elemeleri'nin aday kadrosuna Moise Kean ve Nicolo Zaniolo'yu almadı.

Moise Kean, Mancini'nin kararına saygı duyduğunu ve yeniden İtalya formasını giymek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi;

"Mükemmel insan Vlahovic, mükemmel insan Zaniolo. Harika insanlardan oluşan bir grubumuz var. Mancini farklı nedenlerle de olsa bizi beklemeye aldı. Önemli olan tek şey hedefe odaklanmak. Zaniolo da hatalarından ders çıkartıp yeniden başlamalı."

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