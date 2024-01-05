Keçi sakalı bitkisinin yararları neler

Keçi sakalı bitkisi, tıbbi amaçlı olarak da kullanım alanı buluyor. Peki, nedir Keçi sakalı bitkisi ve nelere iyi geliyor? İşte, ayrıntılar...

Ülkemizde Teke sakalı ya da Er geç sakalı olarak da biliniyor...

Bitkinin çiçekleri keçinin sakalını andırıyor. Latince adı: Folium pendulus yani asılı ip yumağı anlamına geliyor.

Keçi Sakalı bitkisini Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde görmek mümkün. Oralarda yetişiyor...

Kökleri saçaklı ve sürünen bir kök. Gövdesi, yetiştiği bölgeye göre, 2 metreye kadar olabiliyor.

Ana yaprağı kanat şeklinde. Yaprak kenarları dişli. Yaprakların dip kısımlarında küçük yaprakçıklar bulunuyor. Bitkide yaklaşık 100-500 çiçek açabiliyor. Peki Keçi sakalı bitkisi nelere iyi geliyor?

KEÇİ SAKALI BİTKİSİ NELERE İYİ GELİR?

Üşütmeden ötürü ortaya çıkan hastalıklara birebir.

Eklem iltihaplanmalarını iyi ediyor.

Kemikleri güçlendiriyor.

Diş ve baş ağrılarını kesiyor.

Ateş düşürüyor.

Safrayı söküyor.

İdrar artırıyor.

İçeriğinde keçi sakalı otu bulunan Rheummeda damlasının romatizmaya iyi geldiği ise kanıtlanmış bulunuyor...