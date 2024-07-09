Kedi Şirine'yi tekmeleyip atan akademisyene hapis cezası

Kaynak: İHA
Kedi Şirine'yi tekmeleyip atan akademisyene hapis cezası

İstanbul Küçükçekmece’de 15 Ağustos 2023’te Şirine isimli kediyi tekmeleyip 4. kattan atan akademisyen Elanur Pilici (49) hakkında karar açıklandı.

Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme sanık Elanur Pilici’yi ‘evcil hayvanı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, duruşma boyunca sanığın gösterdiği pişmanlık izlenimi dışında bir indirim yapmayarak kararını açıkladı. Sanık, duruşmada yaptığı savunmada, kedinin kendisini görünce pencereden düştüğünü iddia ederek, tek bir vuruşla olayın gerçekleştiğini söyledi. Savunmasında psikolojik sorunları olduğunu ve olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Pilici, hayvanları sevdiğini ve beslediğini belirtti.

Kedinin sahibi Fatma Aydın ise duruşma sırasında gözyaşlarına boğularak salonu terk etti. Mahkeme kararı sonrasında koridorda bulunan bir hayvansever ise fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Sanık Elanur Pilici’nin karara itiraz hakkı bulunuyor.

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