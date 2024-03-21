Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözünün anlamı nedir?

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Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözünün anlamı nedir?
Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişiler ulaşamadığı veya elde edemediği şeyleri küçümseme veya değersizleştirme eğilimine girer.

Söz konusu atasözü, başaramadığımız veya elde edemediğimiz şeylere karşı takındığımız tavrın bazen haksız ve önyargılı olabileceğini ifade etmektedir.

KEDİ UZANAMADIĞI CİĞERE PİS DER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen ne anlarsın bu marka çantadan, çıkmış 'Buna bu kadar para verilir mi?' diyorsun; kedi ulaşamadığı ciğere pis der."

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