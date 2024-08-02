Kedi virüsü gebeliği sonlandırıyor mu? Uzmanlar açıkladı

Kedilerde bulunan bazı parazitler, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için ciddi riskler oluşturabilir.

Uzmanlar, kedilerde bulunan toksoplazma parazitinin, insanlarda enfeksiyona yol açabileceğini ve gebelikte düşüklere neden olabileceğini belirtmekte.

Toksoplazma, kedilerin bağırsaklarında yaşayan bir parazittir ve dışkı yoluyla yayılır. Bu parazitin insanlara bulaşması, genellikle kedi kumu temizliği sırasında veya kontamine yiyecek ve su tüketimiyle gerçekleşir. Özellikle hamile kadınlar için bu enfeksiyon ciddi sonuçlar doğurabilir.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz, toksoplazmanın anne karnındaki bebeğe bulaşması durumunda düşük riskinin arttığını ve gebeliğe engel teşkil edebileceğini vurgulamakta.

Ayrıca, bu parazitin erken doğum ve doğumsal anomalilere de yol açabileceği bilinmekte.

Bilimsel araştırmalar, toksoplazma enfeksiyonunun gebelik üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde incelemişti. Örneğin, 2023 yılında yapılan bir çalışmada, toksoplazma enfeksiyonu geçiren hamile kadınların düşük yapma riskinin %30 daha yüksek olduğu bulunmuştu.

Bu nedenle, çocuk sahibi olmayı planlayan kadınların, kedileriyle temas ederken hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve düzenli olarak toksoplazma testi yaptırmaları önerilmekte.

Uzmanlar, kedilerin düzenli veteriner kontrollerinden geçirilmesi ve parazit tedavilerinin aksatılmaması gerektiğini belirtmekte.

Uzmanlara göre; Toksoplazma gondii gibi bazı kedi virüsleri, özellikle gebeliğin ilk üç ayında bulaşması durumunda ciddi riskler taşımaktadır. Ancak, virüsün doğrudan gebeliği sonlandırması yerine, fetüste çeşitli organ hasarlarına veya gelişimsel bozukluklara yol açması daha olasıdır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarına göre ise; Kedi virüslerinin gebelik üzerindeki etkileri, annenin bağışıklık sistemi, bulaşma zamanı ve virüsün şiddeti gibi birçok faktöre bağlıdır. Her gebelik farklıdır ve bu nedenle genel geçer bir sonuç söylemek zordur. Ancak, hamilelik öncesi ve sırasında gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımakta.

Önlemler ve Tavsiyeler

Kedi tuvaletini başkalarının temizlemesi, hamile kadınların çiğ etten uzak durması ve sebze-meyveleri iyice yıkaması gibi önlemler, bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Hamile kadınların düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri ve gerekli tetkikleri yaptırmaları, olası risklerin erken teşhisi için önemli.

Kedi sahiplerinin, hamilelik durumunda veteriner hekimlerini bilgilendirmeleri ve kedilerinin düzenli olarak kontrol edilmesini sağlamaları gerekmekte.